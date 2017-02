Tot 15 jaar cel voor gewelddadige overval op Tilburger

Tegen de twee mannen had het OM respectievelijk vijftien jaar cel met tbs en negen jaar cel met tbs geëist. Een derde verdachte, de 21-jarige Haagse schoonzoon van Pitai, krijgt een celstraf van 3 jaar. De chauffeur van de overvallers, een 25-jarige man uit Spijkenisse, is de enige die wordt vrijgesproken.

Het viertal viel op 15 september 2015 de woning van Pitai binnen. Ze maakten onder meer gouden sieraden, geld en twee kilo wiet buit. De 48-jarige Tilburger werd daarbij in de borst geschoten, waaraan hij later overleed.

Vastgebonden

De schoonzoon van Mick Pitai had in voor de overval de hoofdverdachten getipt over de aanwezigheid van juwelen en wiet in de woning. Hij ontkent hij dat hij medeplichtig is, maar de rechter stelt vast dat hij wel degelijk vrijwillig de woning heeft aangewezen en dus medeplichtig is.