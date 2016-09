Treinverkeer naar Den Haag ontregeld

Minder Nederlanders reizen naar Turkije en Griekenland

6:06 De bestedingen van Nederlandse vakantiegangers in Turkije en Griekenland zijn in het eerste halfjaar sterk teruggelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Turkije en Griekenland werd in de laatste tien jaar zelfs niet meer zo weinig uitgegeven. Naar Griekenland en Turkije gingen de eerste zes maanden ook een stuk minder Nederlanders op vakantie, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.