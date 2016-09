Treinverkeer Utrecht-Den Haag ontregeld door defect spoorviaduct

De extra reistijd was in de ochtendspits meer dan een uur. Tegen tienen moesten reizigers volgens de Nederlandse Spoorwegen nog rekening houden met een vertraging van ruim een kwartier.



Brand

Gisteravond brandde een auto onder het spoorviaduct volledig uit. ,,Om 2.30 uur vannacht kregen wij een melding dat er schade was aan het betonnen viaduct. Daarom wordt er nu met slechts 40 kilometer per uur overhene gereden. Aan het einde van de ochtend wordt door een gespecialiseerd bedrijf gekeken of het beton van het viaduct is aangetast'', meldt woordvoerder Lucas Stassen van proRail.



Als het beton inderdaad is aangetast, zou het nog wel de hele dag, zo niet langer kunnen duren voordat het treinverkeer weer met een normale snelheid erover heen kan rijden.



Tussen Delft en Schiedam rijden geen treinen na een koperdiefstal. NS zet bussen in. De extra reistijd is meer dan een uur, waarschuwt NS. De verstoring is naar verwachting rond 12.30 uur verholpen.