Treinverkeer voor een deel plat door staking

De actievoerders willen dat NS op alle dubbeldekstreinen in het vervolg twee conducteurs inzet. Zo'n trein in hun eentje controleren zou onwerkbaar zijn, omdat zwartrijders dan via de andere verdieping aan de controle kunnen ontglippen. Bovendien is het vele traplopen in dubbeldekkers slecht voor de knieën, stelt bestuurder Henri Janssen van vakbond FNV Spoor.



Ook eisen de stakers dat NS stopt met het afstoten van winkels en horeca op stations, aangezien de werkgelegenheid daardoor terugloopt. Tot slot willen ze dat het vervoersbedrijf zichzelf weer in de strijd gaat werpen voor regionale spoorlijnen. Momenteel verzorgt NS alleen treinverkeer op het hoofdnet en rijden bedrijven als Arriva en Veolia op de regionale trajecten.



Door de acties kan het treinverkeer bij deze stations maar ook elders worden ontregeld. Als treinen op Den Haag Centraal vandaag niet vertrekken, raakt dat uiteraard ook reizigers in Leiden of op Schiphol, omdat die stations aan de lijn met Den Haag Centraal liggen. Wie onderweg niet voor verrassingen wil komen te staan, doet er verstandig aan de reisplanner regelmatig te checken of pas na de ochtendspits in de trein te stappen.