Treitervlogger Ilgun: Agente sloeg me

In zijn vlog schrijft de Zaandammer dat een vriend een bloedende pols heeft en dat de politie daarop afkwam. Daarbij zou hij niet hebben gefilmd 'omdat dit een afspraak is met de politie Zaandam'. ,,Oke politie kwam ik filmde niet niks want ik film geen politie meer als er geen reden voor is dat weet politie zaandam ook door bepaalde afspraken, dus ik stond daar te kijken wat ze te zeggen had ze herkenden ons dat was gelijk te zien aan die vrouw toen er geen camera was dus ik begon te filmen hoe ze haar werk deed'', schrijft Ilgun op zijn Facebookpagina. Wat de vlogger niet schrijft, is dat hij in Hengelo was. ,,En voor zover wij weten, zijn er geen geldende afspraken met Ilgun hier'', laat de woordvoerder van de politie Oost-Nederland weten.