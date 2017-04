'Treitervlogger' Ismail Ilgun nu op positieve wijze de buurt in voor AD.nl

Ismail Ilgun heeft een nieuw woord. Positiviteit. Hij dropt het woord vanmiddag, in een fauteuil op het kantoor van platenlabel TopNotch, zeker twintig keer. In zinnen als: ‘Ik wil geen negativiteit in mijn leven meer, maar positiviteit’. En: ,,Negativiteit brengt je niet verder, positiviteit wel.’’ Of: ,,Met negativiteit kan je geen carrière maken, met positiviteit wel.’’

De 19-jarige Turkse-Nederlander uit de Zaanse achterstandswijk Poelenburg voor wie het woord-van-het-jaar ‘treitervlogger’ bedacht werd, die het middelpunt van een nationale rel was, die door Rutte tuig van de richel werd genoemd - die jongen dus, die wil voortaan ‘goed bezig’ zijn. Zijn alleenstaande moeder trots maken. Minder hangen. Om 09.00 uur uit bed. ,,Ik probeer een dagritme te hebben. Dat is beter voor mij.’’

Volledig scherm Ismail Ilgun, bekend als 'de treiter vlogger' uit Zaandam. © Marco Okhuizen

Serie 'Achter Buurten'

Hij is gestopt met de filmpjes waar hij beroemd mee werd. Op YouTube probeert hij nu mensen met problemen te helpen. En hij gaat voor de serie ‘Achter Buurten’ op zoek naar jongens in achterstandswijken die geen tuig van de richel zijn, maar iets van hun leven maken. ,,Eigenlijk had die serie ‘jongens met een droom moeten heten’. Ik vond dat mooier. Meer positiviteit, weet je.’’

Positiviteit is niet altijd makkelijk. Daar is Ismaïl inmiddels achter. Veel van zijn fans begrijpen het niet. ,,Die zeggen: wat doe jij, Ismail. Jij bent niet meer van de straat.’’ Het kijkcijfer van zijn YouTube-kanaal is in elkaar geklapt. Er keken honderdduizenden naar de opstootjes bij de Vomar in Poelenburg. Nu kijken tienduizenden. ,,Sommigen willen liever sensatie.’’

Eigenlijk was het maar één tweet die de voormalige treitervlogger op een ander spoor bracht. Eentje van Kees de Koning, baas van hiphop-label TopNotch. Die tweette na Ilguns arrestatie: ,,Waar is Ismail?'' ,,Ik kreeg in die tijd zo veel haat, zo veel haat. Hij was een van de weinigen die zich dit afvroeg.’’ Hij en De Koning leerden elkaar kennen. ,,Hij zei: jij hebt talent. Maar wel kappen met die shit.’’ De man helpt Ilgun nu met ‘dingetjes’. ,,Met pr. Interviews. Dat ik geen domme dingen doe.’’

Poelenburg

Terugkijkend vindt hij het ‘wel gek’ dat hij vorig jaar landelijk nieuws werd. ,,Het is niet eens zo lang geleden, maar wat wanneer gebeurde: ik weet het soms niet meer.’’ De ‘hoodvlogs’ van het leven in Poelenburg die populairder en populairder werden, de schreeuwende jongetjes die hem op straat achtervolgden, de hordes bij de Vomar, de zonnebrillen bij Jeroen Pauw, de confrontatie met het Zaanse raadslid Juliëtte Rot en - zijn dieptepunt - de arrestatie voor opruiing op 13 september vorig jaar.

,,Het was ’s ochtends vroeg. Ik slaap boven de voordeur. Dus ik hoorde al: politie. Twee agenten kwamen boven. Ik liet ze niet in mijn kamer maar pakte mijn camera. Ik wilde het filmen. Toen moest ik naar het politiebureau. Ik zat drie dagen in de cel. Ik was niet bang of zo. Ik dacht alleen: ik wil naar huis. Na de derde dag moest ik een contract tekenen om weg te kunnen. Dat ik bijvoorbeeld niet meer bij de Vomar zou komen.’’

Volledig scherm Ismail irriteerde als treitervlogger de Zaanse politie. © Videostill

Vakantiehuis

Quote Ik heb met die filmpjes gewoon gefilmd hoe het in de wijk gaat. En dat steeds meer jongens mij op straat volgden, dat was ook niet erg, toch? Ismail Ilgun Twee mensen van het Zaanse wijkteam brachten Ismail, moeder en 14-jarige zus naar een vakantiehuis in Zandvoort. ,,Dat moest, zeiden ze. Voor onze veiligheid. We hadden thuis een dreigbrief gehad. ‘Ik maak jou dood’. Dus zat ik daar. Met de gordijnen dicht. We moesten twee weken blijven maar na vier dagen dacht ik: ik moet weg. Maar thuis voelde ook niet goed. Toen ik die eerste dag naar het gebouw van het wijkteam liep, trapte iemand in mijn rug. Ik ben die weken veel binnen gebleven.’’



Spijt heeft hij trouwens niet. Niet van de meeste dingen. ,,Ik heb met die filmpjes gewoon gefilmd hoe het in de wijk gaat. En dat steeds meer jongens mij op straat volgden, dat was ook niet erg, toch? Mensen praten over gevechten, maar er waren geen gevechten. Alles bij die Vomar: het is echt overdreven.’’

Waar hij zich wel voor schaamt: dat hij met vier vrienden raadslid Juliëtte Rot bij haar thuis met draaiende camera ging opzoeken. ,,Ik vond het stom hoe zij mij in het praatprogramma van Pauw aanviel. Zij is schijnheilig daarin. Zij is al tien jaar raadslid. Wat heeft zij gedaan om het beter te maken in de wijk? Niks. Dat wilde ik tegen haar zeggen, maar ik ben gaan schreeuwen. Dus ik kan nu wel begrijpen dat ze zich bedreigd voelde.’’

Dé treitervlogger die opeens positiviteit wil. Moet ik dat geloven?

,,Niemand hoeft het te geloven. Maar je moet me ook niet aanvallen. Want wat wil je? Dat ik doorga zoals ik deed? Of dat ik iets goeds wil? En wat: opeens? Mensen die me kennen, weten dat dat beeld van mij niet klopte. Ik ben een lieve, rustige jongen die geen kwaad wil. Ik ben wel makkelijk beïnvloedbaar, dat geef ik toe. Dus ik moet met goede mensen hangen. Met een positieve invloed.’’

Je bent beroemd geworden door - even simpel - een etterbak te zijn. Kan je meer dan dat?

,,Als je tegen mij zegt dat ik niks kan, moet je dat ook tegen Enzo Knol zeggen. Die doet ook niks meer dan filmen dat hij een tosti eet, en hij heeft wel 1,5 miljoen kijkers op Youtube. Ik ben ook niet pas beroemd na Pauw. Heel veel jongeren volgden mijn filmpjes al. En van de 100 filmpjes gingen 99 over gewone dingen in de wijk. En ik verdiende ermee. Boven de 2000 per maand. Ik heb talent om te filmen. Filmen en acteren. Ashton Kutcher, die Amerikaanse filmster; mijn grote voorbeeld.’’

Je hebt nooit kwaad gewild, zeg je. Toch filmde je een jongen die een man van zijn fiets aftrok – zonder in te grijpen.

,,Weet je, die filmpjes hebben veel views gehad en dat vond ik leuk. Natuurlijk, ik wilde meedoen. Ik bedoel: als iemand roept 'fuck the police', dan ga ik niet roepen: 'jongens, respect for the police'. Dat doe je niet. Ik zei al, ik ben makkelijk beïnvloedbaar. Nu zou ik dat wel zeggen, ja. En ik zou ook wat doen. Wat ik zei: positiviteit.’’

Bij Jeroen Pauw - die beruchte uitzending - zat je het allemaal te verdedigen.

,,Ik heb na die uitzending zo veel haat gehad, zo veel haat. Ik heb spijt van alles dat ik daar gezegd heb. Ik had daar nooit moeten zitten. Maar ik had toen geen Kees de Koning die 'nee' zei. Ik kende die Pauw niet. En ik vind mezelf goed uitdrukken soms moeilijk. Dat merk je toch? Mijn Nederlands moet beter. Daarom moet ik met mensen omgaan die goed Nederlands spreken. Die ‘dat meisje’ zeggen, niet ‘die meisje’.’’

Je bent zo’n beetje het symbool van het werkloze rotjoch uit een achterstandswijk dat kansen krijgt maar ze niet pakt. Wat klopt daarvan?

,,Er zijn misschien wat gekke dingen in mijn leven. Mijn vader die hier vlakbij woont maar me, sinds de scheiding, niet meer groet. Maar daar leg ik me bij neer: een vader die geen vader is. Ik heb toch een goeie jeugd gehad. Mijn moeder doet vrijwilligerswerk in een bejaardenhuis. En ja, ik heb alleen vmbo afgemaakt, maar school interesseert me niet. Steve Jobs had toch ook geen diploma? Je leert het leven op straat. Ik ben geen domme jongen. Ik ben nu mijn studieschuld aan het afbetalen. En ik vind mijn wijk gewoon een leuke wijk. Ik zou er later ook kunnen wonen. Huisje, boompje, beestje. Ik heb nog nooit een vrouw gehad, maar ik zou dat wel willen. Een lief meisje met een hoofddoek. Want ik bid niet, maar geloof wel in Allah. En ik wil best een kantoorbaan. Zoiets is ook goed. Voor het dagritme.’’

Op Wikipedia ben je dé treitervlogger. Hoe groot is de kans dat je van die naam afkomt?

,,Ik ben nog geen twintig. Dat moet wel lukken. Toch?’’

VERANTWOORDING

Waarom gaat het AD in zee met een voormalige ‘treitervlogger’?

Het is immers toch ‘gewoon tuig van de richel’, zoals premier Rutte in september vorig jaar zei over Ismail Ilgun en andere Zaanse jongeren die bewoners en een raadslid lastig vielen. En dat begreep deze krant wel. We praten ook beslist niet goed wat daar is gebeurd. Ismail schaamt zich er nu zelf ook voor.

Ismail Ilgun heeft een bijzonder talent en deze documentaire is interessante journalistiek. In 20 minuten krijgen we een rondleiding door een wijk zoals we die zelf niet snel zouden zien, al is het maar omdat de aanwezigheid van een ‘gewone’ journalist de situatie zou veranderen. We keuren niet goed of af wat er wordt getoond, maar we willen het wel laten zien. Dat is waar journalistiek voor is: tonen wat er gebeurt.

Of het nu mooi is, pijnlijk of vreemd.

Maar toch, waarom juist in zee gaan met ‘tuig van de richel’? Nou, ook omdat iemand dat tuig van die richel moet halen. Anders staan ze daar voor altijd. Jongens halen in hun jeugd soms rottigheid uit. Zelf was ik negen toen ik stuiterballen bij de HEMA pikte. Ben er ook wel eens voor gepakt.

Maar ik had altijd het geluk een leraar te hebben, een voetbaltrainer of een oom, die me een stap verder hielp. Deze jongens kunnen we ook een stap verder helpen. Ismail erkent dat hij fout zat. Zijn film begint daar ook mee. Hij is gek van filmen, maar begon zijn carrière met een misstap. Hij wil dat nu rechtzetten. Hoe moet dat als niemand hem een tweede kans geeft?