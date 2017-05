'Trieste rekening': politie klaar voor miljoenen kostende megaklus

,,Er moet dus in drie steden een grote politiemacht op de been worden gebracht’’, zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP. ,,En ook nog voor de route van Tilburg naar Amsterdam, voor het geval Ajax kampioen wordt, want dan zullen ook fans langs de snelweg staan. Een gigantische operatie.’’



En dat na een weekend waarin toch al een zwaar beroep op de politie werd gedaan: zo waren in Rotterdam diverse ME-eenheden uit andere regio’s actief. Van de Kamp: ,,De competitie eindigt spannend, maar de maatschappij betaalt daar wel een gigantische rekening voor. Dit gaat om vele miljoenen euro’s, en om politie-uren die je niet aan andere zaken kunt besteden. Ik ben blij dat zoveel mensen plezier beleven aan voetbal, maar het is triest dat een klein deel de rest met zo’n rekening opzadelt.’’



De politie Rotterdam-Rijnmond erkent dat ze zondag rekening moet houden met inzet op verschillende plaatsen in het land. ,,Maar met onderlinge afstemming komt dat in orde", zegt woordvoerder Gerard Spierenburg.