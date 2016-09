Tropenrooster voor alle basisscholieren Bunschoten

Video Zaandamse vloggers: Schuld ligt bij de media

21:20 ,,Hangjongeren kun je ons wel noemen. Maar straatterrorist? Jullie sporen echt niet hè?'' Dat is de reactie van vlogger Ismail Ilgun uit Zaandam in een vandaag gepubliceerde vlog. Hij reageert op de problemen die hangjongeren veroorzaken in de stad. Volgens de vlogger is hij niet schuldig, maar de media.