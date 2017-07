Tropische hitte verwacht tijdens Vierdaagse

Tweemaal, in 1972 en in 2006 vielen er door hitte zelfs doden onder de wandelaars. In 2006 leidde dat ertoe dat de organisatie het evenement afgelastte. Omdat de omstandigheden in 1972 minder extreem waren werd de tocht toen niet afgelast.



Ook vorig jaar was het snikheet tijdens het wandelfestijn. Eén wandelaar moest gereanimeerd worden op de spoedeisende hulp. Drie wandelaars werden op de intensive care opgenomen. Nog eens zes wandelaars kwamen binnen met een zogenoemde 'heat stroke', de ernstigste vorm van hitteklachten waarbij de lichaamstemperatuur veel te hoog is opgelopen.



,,Deelnemers hebben wel hun eigen verantwoordelijkheid'', benadrukt de organisatie. ,,Bij hitte een petje dragen, een natte handdoek in de nek, flesjes water meenemen, geen alcohol drinken onderweg, voldoende eten en op tijd een arts raadplegen bij klachten.''