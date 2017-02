Turkije vraagt Den Haag uitlevering Gülen-aanhanger

Een bron binnen de Gülen-beweging in Nederland zegt niet te weten om wie het gaat. ,,Ik vermoed iemand die vlak voor of na 15 juli naar Nederland is gevlucht.''



In 2016 vroegen 235 Turken asiel aan in Nederland, de meesten na de coup. De asielaanvragen en het uitleveringsverzoek brengen de Nederlandse overheid in een lastig parket. Als Den Haag Gülenisten politiek asiel verleent zal Turkije vermoedelijk net zo woedend reageren als na de Griekse weigering acht gevluchte Turkse militairen uit te leveren. Gülenisten deporteren zal leiden tot nieuwe spanningen in de Turkse gemeenschap in Nederland, en tot verontwaardigde reacties uit de politiek en mensenrechtenorganisaties.



De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft nog in geen van de 235 asielaanvragen een besluit genomen.



De Griekse rechtbank weigerde uitlevering, omdat gevreesd wordt dat de gevluchte militairen in Turkije geen eerlijk proces zullen krijgen en tijdens hun voorarrest zullen worden gemarteld.