'Turks consulaat pakt paspoorten Gülen-aanhangers af'

CBS: Nederlander betaalt 711 euro zorgkosten uit eigen zak

6:48 Volwassen Nederlanders waren in 2015 bovenop hun zorgpremie gemiddeld 711 euro kwijt aan zorg, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag in zijn jaarlijkse onderzoek naar zorguitgaven in ons land.