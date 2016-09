Turks-Nederlandse hangjongeren bedreigen gemeenteraadslid Zaandam

Pauw

Een optreden van Ilgun en zijn vrienden in het tv-programma Pauw, waar een aantal weigerde om hun zonnebrillen af te zetten, leidde tot verontwaardigde reacties, met name op social media. Rot stelt al enige tijd het geweld door de groep aan de kaak en wordt sindsdien geïntimideerd. Ze deed eerder aangifte nadat ze met eieren was bekogeld.



,,Ze staan ook regelmatig bij mij voor de deur. Dan zitten ze met een man of vier, vijf in de auto en staan gewoon op de stoep", zegt Rot. De politica zegt zich 'in de steek gelaten' te voelen. ,,Van burgemeester Geke Faber (PvdA) heb ik niets gehoord en mijn SP-collega in de raad suggereerde op twitter dat ik Poelenburg zou stigmatiseren met mijn verhalen."



Hakenkruis

In de nacht van zaterdag op zondag werd een supermarkt in Poelenburg beklad met een hakenkruis en de tekst 'Wat jullie weik, ons land'. Burgemeester Faber bracht vrijdagmiddag een bezoek aan de wijk. Ze noemde het gedrag van de jongeren 'onacceptabel'. De gemeente zet extra agenten en ander handhavers in. Ook premier Rutte mengde zich in het debat. Hij noemde vrijdag de jongeren 'gewoon tuig van de richel'.



Rutte vindt het ongehoord dat buurtbewoners zich bedreigd voelen en hij riep hen op aangifte te doen. Vorige week werden een cameraman en een verslaggeefster van SBS bedreigd toen ze een item maakten over de overlast.