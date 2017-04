Turks referendum in Nederland op scherp na rellen in Brussel

In Brussel konden Turken de afgelopen dagen naar de stembus, maar bij rellen tussen voor- en tegenstanders van Erdogan raakten zes personen gewond. Drie van hen werden neergestoken. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie is er onder meer gestoken met een mes en geslagen met een ijzeren staaf. Ook is er met stenen gegooid.



In Nederland, waar de spanningen met de Turken hoog opliepen na de diplomatieke rel van half maart in Rotterdam, staan de instanties op scherp. In Deventer ligt een uitgebreid veiligheidsplan klaar om elke rel of dreiging onmiddellijk in de kiem te smoren, stelt een veiligheidsambtenaar van de stad. Er mogen geen posters worden opgehangen bij het terrein van de stembus bij de Scheg – hetgeen gisteren de aanleiding was voor de rellen in Brussel. Tevens is er permanente politiebewaking en staat de politie klaar voor ‘grootschalig optreden’.



,,Natuurlijk hebben wij gezien wat er in Brussel is gebeurd”, zegt een politiewoordvoerder in Den Haag, waar de stembus in het GIA Exhibition Center staat. ,,Daar sluiten wij onze ogen niet voor.” Den Haag heeft geen concrete aanwijzingen voor spanningen tussen voor- en tegenstanders van Erdogan, maar weet ook dat er in Nederland vrij gedemonstreerd kan worden. ,,Maar het is niet zo dat wij met knikkende knieën richting het referendum gaan.”