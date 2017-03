Koenders hekelt 'verbale agressie' Turkije

Trans­port­he­li­kop­ter maakt voor­zorgs­lan­ding op basis Gilze-Rijen

11:38 Op vliegbasis Gilze-Rijen heeft een Chinook met vier man aan boord vanochtend een voorzorgslanding gemaakt, nadat de piloot groot alarm had geslagen over rook in de cockpit. De transporthelikopter werd veilig aan de grond gezet en de inzittenden wisten het toestel veilig te verlaten.