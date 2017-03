Turkse ambassadeur Den Haag al maanden topadviseur Erdogan

Tijdens de couppoging van 15 juli was Arslan met zijn gezin met vakantie aan de Turkse Rivièra. Kort daarna vroeg Erdogan hem zijn adviseur te worden voor buitenlandse zaken. Dat is in die chaotische nadagen van de verijdelde coup niet officieel bekendgemaakt. Bewust niet, lijkt het, want dan zou er een nieuwe ambassadeur voor de post Den Haag moeten worden benoemd en de autoriteiten wisten in die dagen niet wie ze konden vertrouwen. Bij de massale zuiveringscampagne tegen aanhangers van Gülen werden ook 350 diplomaten ontslagen, inclusief vijf niet met name genoemde medewerkers van de ambassade in Den Haag.



Sadik Arslan, die na de coup een Erdogan-snorretje liet groeien, is uiterst waardevol voor de president. Hij kent veel mensen in regeringen van talloze landen. Want hij was van augustus 2010 tot december 2013 de belangrijkste adviseur van president Abdullah Gül, die hij op al diens staatsbezoeken vergezelde. Ook naar Nederland in april 2012, toen de verjaardag werd gevierd van 400 jaar vriendschappelijke betrekkingen tussen Nederland en Turkije.



Het wachten is op een nieuwe, door Turkije betrouwbaar geachte ambassadeur in Den Haag. Zijn komst is afhankelijk van wanneer en hoe de huidige diplomatieke crisis tussen Nederland en Turkije zal worden opgelost.



Zolang onze ambassadeur in Turkije, Kees van Rij, persona non grata is en niet mag terugkeren naar zijn post in Ankara zal het kabinet waarschijnlijk ook geen nieuwe Turkse ambassadeur willen verwelkomen.