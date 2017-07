Turkse bijeenkomst mag doorgaan in Apeldoorn

Het kabinet liet eerder al weten dat Türkes gezien de slechte verhoudingen niet welkom is. Zonder hem kan de bijeenkomst wel gewoon doorgaan. Berends schrijft dat hij de situatie de komende dagen 'in de gaten houdt'.

De Turkse regering heeft de Nederlandse stap om vicepremier Tugrul Türkes volgende week niet toe te laten, veroordeeld. Het is 15 juli een jaar geleden dat de mislukte coup in Turkije plaatsvond.

Gedenken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara ziet in het weigeren van Türkes een ondemocratisch gebaar van Den Haag. Turkse burgers in het buitenland organiseren, onafhankelijk van de Turkse regering, bijeenkomsten om de gebeurtenissen van 15 juli te gedenken.

Dat staat volgens Ankara helemaal los van de bilaterale betrekkingen tussen Turkije en Nederland. De verklaring van de Nederlandse regering van vandaag over de weigering van Türkes ,,toont heel goed aan hoe het er met de democratie gesteld is'', aldus de verklaring van het Turkse ministerie.

In maart van dit jaar liepen de spanningen tussen Nederland en Turkije hoog op, toen twee afgezanten van de regering van Erdogan Nederland niet in mochten. Dit zette de diplomatieke relatie tussen de landen op scherp en de gemoederen zijn sindsdien nog niet bekoeld.

Bloedig

,,Het is een herdenkingsprogramma waarbij een aantal gasten aanwezig zal zijn”, laat UETD-bestuurslid Mustafa Aslan via een bericht weten. ,,Een van de genodigden is de vicepremier. Het programma gaat met of zonder de vicepremier door.”