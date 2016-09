Turkse club beledigd door Asscher

,,Ik neem die man niet meer serieus'', reageert Yusuf Altuntas, bestuurder van Milli Görüs. ,,Als je dit zegt terwijl we al een afspraak hebben staan om te praten, ben je niet goed bij je hoofd. Dan ken je ons niet. Ik kan wel weer voor de duizendste keer zeggen dat we voor de rechtsstaat staan, maar dat kan ik beter aan hem vragen. Hij wil ons voor de tweede keer laten onderzoeken, maar welke criminele daad hebben wij gedaan?''



Asscher spreekt morgen met verschillende Turks-Nederlandse organisaties, zoals Diyanet en de Gülenbeweging, over de onrust sinds de mislukte coup in Turkije. Asscher heeft hoge verwachtingen van de clubs. Hij wil dat alle vertegenwoordigers zich tegen de intimidatie van Gülenaanhangers keren. Hij vindt dat ze tot nu toe olie op het vuur gooien.



Politiek spelletje

Altuntas stelt dat er politiek wordt bedreven over de rug van Turkse Nederlanders. ,,Dit is hartstikke beledigend. Net als dat Rutte zegt: Lazer op. Hij had ook kunnen zeggen dat hij wangedrag keihard gaat aanpakken. Maar kennelijk wil hij voorsorteren op de verkiezingen.'' Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de nasleep van de mislukte staatsgreep.