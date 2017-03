De Unie van Europese Turkse Democraten (UETD), die de komst van Cavusoglu mede had georganiseerd, zegt diep teleurgesteld te zijn. ,,We zijn enorm geschrokken, dit hadden we nooit verwacht,’’ zegt secretaris Mustafa Aslan van de UETD. ,,Ik kan dit niet verenigen met de vrijheid van meningsuiting. Er zijn genoeg Nederlandse politici die campagne voeren in het buitenland. En een Turkse oud-politicus die tegen de plannen van Erdogan is, mocht zondag gewoon spreken in Rotterdam. Waarom dat wel, en deze bijeenkomst niet? Dat is een dubbele maat, en die is voor mij onverklaarbaar.’’