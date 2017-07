Tuut-tuut: hulplijn psychische klachten overbelast

Politie mag telefoon- en betaalgegevens opvragen bij vermissing

15:47 De politie kan straks meer middelen inzetten om de verblijfplaats van vermiste personen te achterhalen, waaronder het opvragen van informatie over het gebruik van een pinpas en mobiele telefoon of het opvragen van incheckgegevens bij het openbaar vervoer. Dat staat in een wetsvoorstel van demissionair minister Blok van Veiligheid en Justitie.