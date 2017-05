Twee jongens aangehouden in verband met doodsteken Nick Bood

De 16-jarige Nick Bood uit Assendelft werd zaterdagavond elf uur neergestoken vlakbij het uitgaanscentrum van Zaandam. De jongen was op dat moment op stap met zijn stiefbroer. Hij overleed enige uren na de steekpartij in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de steekpartij is weinig bekend. Getuigen zeggen dat Nick achterna werd gezeten.

Hoe de twee verdachten zijn gevonden, is nog onbekend. Ook is onduidelijk wat hun rol is bij de steekpartij, of zij de fatale steken hebben uitgedeeld. De politie komt waarschijnlijk later vandaag met meer informatie.