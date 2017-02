Twee maanden cel eraf voor voormalig VVD-gedeputeerde

Mogelijk explosief in Esserstraat in Breda, man opgepakt

13:38 BREDA - De politie heeft in de Esserstraat in Breda een man opgepakt na melding van mogelijke aanwezigheid van een explosief. Volgens een politiewoordvoerder dreigde de man zichzelf iets aan te doen en ligt het explosief mogelijk in een auto. Het zou gaan om een zakelijk conflict. De straat wordt ontruimd en er worden zwarte hekken geplaatst. De Explosieven Opruimings Dienst is inmiddels ter plaatse.