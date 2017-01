Twee nieuwe tekeningen van Mondriaan onder de hamer

Quote De tekening heeft een magie, een soort betovering die je in Mondriaans werk uit die tijd vindt Frank Buunk Frank Buunk van kunsthandel Simonis & Buunk in Ede en bewezen kenner van het werk van Piet Mondriaan (1872-1944) weet het zeker: de twee tekeningen in het poëziealbum van Marie Simon, een goede vriendin van Piet Mondriaan tussen 1908 en 1911, zijn ontegenzeggelijk van de hand van de vermaarde Nederlandse kunstenaar.



Op de tekeningen - Het Weggetje in Nachtlandschap en een schets van een kalfje - kan vanaf komende zaterdag online worden geboden. Van Zadelhoff Veilingen & Taxaties houdt 4 en 5 februari kijkdagen - op maandag 6 februari loopt om 19.00 het bieden af.



Het startbod staat op 4000 euro, maar Camille van Zadelhoff laat namens het Hilversumse veilinghuis weten dat het 'aannemelijk is dat de twee Mondriaans vele malen meer zullen opbrengen.'

Mondriaanjaar

Van Zadelhoff heeft het werk al een half jaar in huis, maar wachtte met veilen tot dit jaar, dat is uitgeroepen tot Mondriaanjaar: 100 jaar geleden werd immers De Stijl in Leiden opgericht, de internationale kunstenaarsbeweging waarvan Piet Mondriaan één van de bekendste exponenten is.



Frank Buunk, die al een kijkje mocht nemen in de kluis waar de Mondriaans veilig achter slot en grendel zijn opgeborgen, verwacht een minimale opbrengst van 40.000 euro. ,,Maar dat kan gerust meer worden."



Ter illustratie: ruim een jaar geleden leverde Compositie No III (Compositie met Rood, Blauw, Geel en Zwart) bij veilinghuis Christie's in New York 44 miljoen euro op. Werk uit weliswaar zijn meest gevierde periode, De Stijl, maar het geeft volgens Buunk aan hoe 'uiterst gewild Mondriaans werk mondiaal is."

Privébezit

Het album met de twee werken van Mondriaan werd door familie van Marie Simon (1887-1976) aan Van Zadelhoff aangeboden. Het bleef altijd in het bezit van de nabestaanden, zegt Camille van Zadelhoff. ,,De tekeningen zijn nauwelijks aan daglicht blootgesteld en daardoor uitstekend bewaard gebleven."



Marie Simon hing, net als Mondriaan, het theosofische gedachtegoed aan, een religieuze filosofie. Vermoedelijk heeft zij ook model gestaan voor Mondriaans vermaarde schilderij Passiebloem uit dezelfde periode, dat in het bezit van het Gemeentemuseum Den Haag is.