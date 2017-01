Twee sterfgevallen tijdens stroomstoring Amsterdam

Een 83-jarige vrouw overleed gisteren nadat het haar zoon niet lukte om de meldkamer te bereiken. Hij belde de huisartsenpost. De huisarts vertrok meteen, maar kwam te laat. De vrouw was al overleden.



Een andere vrouw werd gisteren dood gevonden in haar Amsterdamse huis. Vermoedelijk is zij gestorven door uitval van de zuurstofvoorziening waarvan zij afhankelijk was. Deze vrouw zou niet met 112 hebben gebeld.



Overbelast

,,We willen tot op de bodem uitzoeken wat hier precies is gebeurd", zegt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door de Veiligheidsregio, waarvan de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan voorzitter is, in samenwerking met de 112-meldkamer en energieleverancier Alliander.



Volgens de gemeente en de politie was de meldkamer korte tijd overbelast door de vele telefoontjes. Door deze drukte zijn niet alle meldingen bij de meldkamer direct beantwoord. Het gaat om enkele tientallen telefoontjes, waarvan het in negen gevallen ging om de meldkamer van de ambulance.

Deze meldingen zijn zo snel als mogelijk opgepakt, waarbij de melders zijn teruggebeld en eventuele inzet alsnog plaats heeft gevonden, meldt de gemeente. ,,Met alle betrokken partijen zal precies uitgezocht worden of en in hoeverre er een verband was met de storing", zegt de woordvoerder.



Stroomstoring

Grote delen van Amsterdam en Zaandam zaten vanmorgen lange tijd zonder stroom. 360.000 huishoudens in Amsterdam, Zaandam en Landsmeer zaten in de vroege morgen vanaf 4.24 uur zonder stroom. Rond 9.00 uur was de stroomstoring overal verholpen.



Het treinverkeer in Amsterdam bleef de hele dag ernstig ontregeld door de storing. Ook het metro- en tramverkeer in en rondom de hoofdstad lag plat.



Noodtelefoontje

Het is niet voor het eerst dat iemand sterft vanwege slechte bereikbaarheid van 112. In juni 2012 overleed een persoon na een storing bij 112. Pas na vier minuten kwam het noodtelefoontje binnen bij de meldkamer. De ambulance was negen minuten daarna ter plaatse. De persoon voor wie werd gebeld, was toen al overleden aan hartfalen.



Ivo Opstelten, toenmalig minister van Veiligheid en Justitie, liet onderzoek doen naar het sterfgeval. Hij beloofde dat het functioneren van het alarmnummer 'totale topprioriteit' heeft. Hij noemde het overlijden tijdens de storing 'betreurenswaardig'.