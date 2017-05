Tweede Kamer geschokt door fraudenetwerk: Dit moet stoppen

Dit weekend bracht De Gelderlander naar buiten dat duizenden mensen de dupe zijn van frauduleuze beleggingsfondsen. Velen zijn tienduizenden euro’s kwijt geraakt en de totale schade loopt in de tientallen miljoenen. Uit het onderzoek van de krant blijkt dat achter de bedrijven steeds dezelfde mensen zitten. Zij kunnen al jarenlang relatief ongestoord hun gang gaan en telkens opnieuw valse beleggingsproducten in de markt zetten.



,,Dit is een zeer ernstige zaak. Nette mensen die van goeder trouw zijn en hun pensioengeld of spaarcenten nota bene in goede doelen als windenergie steken worden opgelicht'', zegt PvdA-kamerlid Henk Nijboer. Hij is bepaald niet tevreden over de prestaties van de opsporingsautoriteiten. ,,Er gebeurt nu te weinig aan. De instanties zeggen nota bene dat ze het beeld herkennen en kunnen bevestigen, maar ze doen er niks aan. Dat is een houding van lik-me-vestje.''