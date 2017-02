Tweede Kamer stemt voor 'aftapwet' inlichtingendiensten

Medewerker kinderopvang vast vanwege kinderporno

15:59 Een 49-jarige medewerker van Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg (SKBNM) is in zijn huis in Soest aangehouden op verdenking van het bezit van kinderporno. Dat heeft de kinderopvangorganisatie in een brief aan de ouders gemeld.