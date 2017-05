Tweede Kamer: Veel te veel fouten in ziekenhuisnota’s

Ziektekostenverzekeraar CZ kreeg vorig jaar 25.400 meldingen van klanten die zich afvroegen of hun nota wel klopte. 36 procent, 9.200 rekeningen, bleken te hoog. De verzekeraar corrigeerde de rekeningen en haalde zo 2,4 miljoen euro terug bij de zorgverleners; gemiddeld 260 euro per foute rekening. Ook VGZ en Zilveren Kruis zijn begonnen om meldingen van patiënten over verkeerde nota’s na te lopen.

,,Het is heel goed dat verzekeraars, met CZ voorop, die controles aanmoedigen”, zegt VVD-Kamerlid Arno Rutte. ,,Echt niet alle ‘verdachte’ rekeningen zijn fraude, maar ook gewone fouten moeten eruit. En die worden alleen teruggedrongen als patiënten scherp zijn.”

Quote We willen met z'n allen de zorg betaalbaar houden, dit is snel verdiend Thom Meens, Patiëntenfederatie Nederland Rutte constateert dat nu tussen verzekeraars en ziekenhuizen laagdrempelige afspraken worden gemaakt over de verwerking van nota’s, om zo min mogelijk administratieve rompslomp te creëren. ,,Maar daar moet dan nog wel extra controle plaatsvinden.”

,,Controleer altijd de doktersrekening, óók als je al door je eigen risico bent’’, zegt Thom Meens van de Patiëntenfederatie Nederland. ,,We willen met z’n allen de zorg betaalbaar houden en dan is dit het snelst verdiend.’’ Hij denkt dat de foute rekeningen die klanten van CZ hebben opgespoord, slechts het topje van de ijsberg vormen.

De PVV wil heel graag weten of de fouten bewust worden gemaakt door behandelaars of dat er lacunes in het systeem zitten. ,,Het is schandalig dat controles niet overal gemeengoed zijn”, zegt PVV’er Karen Gerbrands. Ze vindt de proef van CZ om nota’s vooraf te controleren een goed idee.

Bureaucratie

SP-Kamerlid Lilian Marijnissen vindt het niet ideaal om mensen zelf verantwoordelijk te maken voor een kloppende zorgrekening. ,,Niet iedereen snapt zo’n nota en mensen zien op een bepaald moment door de bomen het bos niet meer.” De SP is sowieso tegen een systeem met allerlei verzekeraars, die allemaal weer anders factureren. ,,Dit zorgt voor enorm veel bureaucratie, terwijl geld voor de zorg gewoon naar zorg moet.”

Corinne Ellemeet van GroenLinks vraagt zich - door de grote zakken geld in de zorg en de bulkcontracten - af of het überhaupt mogelijk is om per patiënt per behandeling exact een prijs te bepalen en die vervolgens juist door te berekenen aan verzekerden. ,,Dit nieuws laat zien dat we daar blijkbaar nog niet goed toe in staat zijn. Daar moet open over worden gesproken.”

Fijnmaziger