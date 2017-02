'Twentenaar gaat te laat naar de dokter'

Een Nederlander met een herseninfarct wordt binnen drie uur en een kwartier gezien door een arts. In Twente is dat anderhalf uur later, aldus benchmarkonderzoek onder ziekenhuizen door bureau DICA. Bij een hersenbloeding ligt het tijdsverschil tussen Nederland en Twente op negentien minuten. Schokkende verschillen, oordelen vaatchirurg Edith Willigendael en neuroloog Paul Brouwers van ziekenhuis MST. De cijfers bevestigen waar deze artsen dagelijks tegenaan lopen. Als verklaring voor de regionale achterstand noemen ze de Twentse volksaard. "Tukkers klagen niet. Ze denken: wat vanzelf gekomen is, zal vanzelf wel overgaan." In het geval van hersenfalen is het tegenovergestelde waar. Bij een beroerte of tia sluit een bloedpropje de hersenen af van bloed, en dus van zuurstof. Hoe eerder dat propje is verwijderd, hoe meer hersencellen overleven.

Signalen

Het lastige van een beroerte is dat er vooraf bijna nooit een duidelijke waarschuwing is. Plotseling praat iemand verward, ziet met een oog minder, een arm of been is lam, de mond zakt scheef of meerdere signalen doen zich tegelijkertijd voor. De klachten kunnen ook weer overgaan.



Daarom komen ze soms niet als ernstig over bij patiënt en zijn omgeving.

"Maar dat zijn ze wel", zegt neuroloog Paul Brouwers. "Wij zeggen: zijn de signalen binnen tien of vijftien minuten niet over, neem dan contact op met de huisarts. Duurt het langer, bel dan altijd 112."