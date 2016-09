Twentse school stuurt extreemrechtse docent de laan uit

De man postte op internet agressieve uitlatingen over de politie en krakers. Zijn gedrag was voor de schoolleiding aanleiding de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De Almeloër heeft daar bij de kantonrechter bezwaar tegen gemaakt, maar de rechtbank stelt de school in het gelijk: de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden omdat zijn uitlatingen de grenzen van respect ver overschrijden en omdat zijn uitlatingen tot onrust zullen leiden die schadelijk is voor de school.



De extreme ideeën van de man waren bij de school al in 2015 bekend. Ze kwamen naar voren toen leerlingen zich erover verbaasden dat er een 'neonazi' voor de klas stond. Maar de toen verzamelde informatie over hem kwam onvoldoende naar voren toen hij een jaar later bij dezelfde school solliciteerde. En werd aangenomen. Voor het Carmel is dit aanleiding om de screening van docenten te verbeteren.



Stage

De Almeloër, die aan hogeschool Windesheim in Zwolle de opleiding tot tweedegraads docent geschiedenis volgde, heeft twee keer stage gelopen op de vestiging Lyceumstraat van het Twents Carmel College. Dat gebeurde in het schooljaar 2011-2012 en van januari tot juni 2015. Leerlingen kwamen er in de tweede periode achter dat de Almeloër extreemrechtse sympathieën heeft.



Leerlingen van klas 2D2 verbaasden zich. Ze vroegen aan hun mentor en aan andere docenten 'of een neonazi voor de klas mag staan'. De man was onder meer te zien op een foto waarop hij op de publieke tribune zit in de Almelose rechtbank tijdens een rechtszaak tegen de voorman van de extreemrechtse Nederlandse Volks Unie. Toen hij daarop in mei 2015 werd aangesproken, ontkende hij sympathieën te hebben met de NVU. De school stelde vervolgens een onderzoek in.