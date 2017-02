Twijfel over handtekeningen Oekraïne-referendum

Het was bijvoorbeeld niet mogelijk om te constateren of elke stem was uitgebracht door een uniek toestel. Hierdoor is het ook niet mogelijk om de stem te koppelen aan een persoon. Hoogleraar staatsrecht- en bestuursrecht Wim Voermans zei tegen RTL Nieuws dat het systeem fraudegevoelig is, al zijn er geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk is gefraudeerd. Ook Plasterk schrijft in zijn brief dat er 'risico's kleven' aan de gebruikte methode. Hij wil de manier van indienen dan ook tegen het licht houden.