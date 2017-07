Twitter ontlopen op Vlieland

Er ging veel langs ons heen. Vooral veel Twitter. En dat is heel gezond voor eenieder die in de media werkt. Want als je te veel op Twitter zit, krijg je een heel gek beeld van de werkelijkheid.



Er zijn namelijk twee kanten aan Twitter. De ene kant is de leuke kant. Het is een platform waar je grappige, interessante mensen ontmoet. Daar ontstaan vriendschappen. Sterker nog, het afgelopen weekend trouwden twee vrouwen die elkaar op Twitter hebben ontmoet. Dat is het léuke Twitter.



En dan heb je nog het hysterische Twitter, waar mensen de ganse dag met elkaar in discussie zijn, of beter gezegd: waar iedereen elkaar de maat neemt, waar iedereen een uitgesproken mening heeft over álles.



En als je daar te vaak naar kijkt, kun je gaan denken dat het gehele land loopt te schuimbekken over alles. Dat iedereen een keiharde mening heeft over vluchtelingen, Zwarte Piet en feminisme.



Als je dat denkt, moet je hoognodig even naar Vlieland. Want daar zie je alleen maar mensen die zich vooral bezig houden met het weer van morgen en wat er ’s avonds op de barbecue gegooid moet worden. Niks geen hysterie. Geen schuimbekken, maar schuimkoppen.



Mart Smeets had tijdens zijn Studio Sport-jaren altijd een imaginaire kijkster: mevrouw Van Zetten uit Tiel. Als hij de Tour versloeg, dacht hij altijd aan haar. Ze belette hem om al te technisch, al te specifiek te worden. Want mevrouw Van Zetten uit Tiel, een mevrouw die graag sport kijkt, maar niet de sportpagina’s van de kranten spelt, moest zijn commentaar ook snappen. Elke journalist zou ook zo’n mevrouw Van Zetten moeten hebben. En die van mij wordt de man op het bankje in de haven van Vlieland. Iemand die het dagelijkse gekrakeel aan zich voorbij laat gaan. Die wel een mening heeft, maar ’m niet schreeuwend verkondigt.



Dag meneer Van Zetten van Vlieland, deze is voor u.