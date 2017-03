Uitbreiding noodbevel voor centrum Rotterdam

LIVE Turkse minister door politie weggehaald bij consulaat

1:52 De Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken) is door de politie weggehaald bij het consulaat in Rotterdam en zal onder escorte naar Duitsland worden gereden. Er staan nog zeker duizend demonstranten bij het gebouw en het geweld laait op. Er is een noodbevel voor het hele centrum uitgevaardigd. Enkele beveiligers van de minister werden eerder al aangehouden en wagens van haar konvooi weggesleept. Verslaggever Victor Schildkamp staat bij het consulaat.