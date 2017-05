Undercoveragenten ingezet tegen verdachten diamantroof Schiphol

De diamantroof op vliegveld Schiphol van 25 februari 2005 is één van de meest lucratieve roofovervallen in de Nederlandse geschiedenis: een groepje overvallers slaat toe terwijl een vrachtvliegtuig wordt ingeladen en stelen in enkele minuten voor ruim 75 miljoen euro aan diamanten en sieraden. De buit is nooit teruggevonden.

Kort na de overval krijgt justitie een aantal verdachten in beeld. Het gaat om de Surinaams-Amsterdamse August B., zijn kompaan Erik P. en een handvol anderen. Ze worden gearresteerd, maar bewijs is er niet en het lukt ook niet dat te verzamelen. Tandenknarsend moet justitie de verdachten in 2006 laten weten dat zij niet zullen worden vervolgd.

Nu, twaalf jaar later, staan August B. (55), Erik P. (52) en Errol H.V. (52) alsnog voor de rechter, samen met de 42-jarige R.V. Ditmaal hoopt justitie wél genoeg bewijs te hebben.

Quote Om tot een geslaagde actie te komen bedenkt de politie inventieve scenario's om contact te leggen.

Dekmantel

Bronnen rond het onderzoek vertellen dat justitie een langdurig undercovertraject is gestart rond één of meer van de verdachten. Tijdens zo'n zogenaamd Werken Onder Dekmantel (WOD)-traject trachten speciaal daarvoor opgeleide rechercheurs op vriendschappelijke voet te komen met verdachten van ernstige misdrijven, in de hoop dat zij iets loslaten over hun misdaden.

Om tot een geslaagde actie te komen bedenkt de politie inventieve scenario's om contact te leggen. In dit geval zou jarenlang aan het traject zijn gewerkt. Overigens zouden het níet hoofdverdachten August B. en Erik P. zijn die door undercoveragenten werden benaderd.

Er zou bovendien zijn geprobeerd de verdachten uit de tent te lokken door hen te vertellen dat journalisten met de diamantroof bezig waren, in de hoop dat de verdachten dat onderling met elkaar zouden bespreken. Onbekend is of deze truc in het kader van het undercovertraject is gebeurd én of de verdachten toehapten. Het Openbaar Ministerie wil voorafgaand aan de zitting niet reageren. Ook de advocaten van de mannen doen er het zwijgen toe.

Handgranaat

Terug naar 2005, toen een groepje mannen voor enkele tientallen miljoenen buit vergaarde. Daarvoor werd volgens justitie maandenlang gepland, voorbereid en geobserveerd, maar uiteindelijk duurde de roof zelf slechts enkele minuten.

Bij een vrachtplatform binnen de Schipholhekken stond die vrijdagochtend een toestel van Tulip Air te wachten op haar lading, voor het zou vertrekken voor een korte vlucht naar diamantstad Antwerpen.

Toen het vliegtuig werd ingeladen, verscheen plots een KLM-busje. De twee gemaskerde mannen die uitstapten bedreigden het luchthavenpersoneel met vuurwapens en mogelijk een handgranaat, kaapten de speciaal voor waardevolle transporten gebruikte KLM-bus met daarin alle sieraden en reden weg. Bumperklevend achter een andere auto reden de overvallers onder de slagboom door het vliegveld af.

Even verderop stapten de daders in een gereedstaande auto, waarbij ze meer dan de helft van de sieraden in de waardeauto moesten achterlaten.

De overval zorgde voor nationale opschudding: in de jaren na de aanslagen van 11 september zouden vliegvelden onneembare vestingen moeten zijn, zo is de gedachte, maar Schiphol bleek zo lek als een mandje.

Overvaller

De marechaussee brengt kort na de overval in kaart wie in de voorgaande weken opvallend vaak op het vliegveld waren. Eén man valt op: het is de Amsterdamse overvaller August Wijnand B. Hij is direct de hoofdverdachte van de roof en is dat nu, twaalf jaar later, nog steeds.

Dat de recherche bij het zien van B. rechtop gaat zitten is niet verwonderlijk: het Surinaams-Amsterdamse groepje overvallers rond B. staat bekend om haar brutale aanpak. In 1988 bouwt de groep bijvoorbeeld een complete geldauto na van spaanplaat en rijdt vervolgens met de wagen door Amsterdam om geldstortingen op te halen. De politie heeft de groep dan overigens al in het vizier en het plan mislukt.

Bij de diamantroof op Schiphol zou B. volgens justitie het brein zijn, daarbij ondersteund door Erik P., die het KLM-busje zou hebben bestuurd. Ook de in het Amsterdamse criminele milieu bekende neven Brian en Marlon Dalfour worden kort na de roof als verdachten genoemd, zij het als 'bijvangst'. Brian Dalfour wordt in 2015 doodgeschoten, Marlon overleeft in 2009 een kogelregen.

Maar het lukt justitie maar niet om voldoende bewijs bijeen te krijgen om August B. en zijn medeverdachten aan de diamantroof te koppelen. Advocaten menen dat 'justitie aan een boom aan het schudden is' en dat er 'weinig tot geen bewijs is'. Tot ergernis van de advocaat van B., Inez Weski, worden ook B.'s naasten onder druk gezet. Weski trekt fel van leer tegen het onderzoeksteam en dreigt met een schadeclaim. Na een jaar krijgt B. in 2006 het bericht dat hij niet zal worden vervolgd. Andere mogelijke daders komen bij justitie nooit in beeld en alle verdachten lijken vrijuit te gaan.