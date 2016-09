Unieke geboorte in GaiaZOO: reuzenmiereneter Diego

Buurtbewoners Laren boos vanwege sluiting azc

14:41 Waar doorgaans buurtbewoners in actie komen tegen de opening van een asielzoekerscentrum, komen nu in Laren buurtbewoners in actie tegen de voorgenomen sluiting van het lokale azc. Ongeveer honderd betrokken inwoners van de Gooi en Vechtstreek roepen commissaris van de Koning Johan Remkes vandaag in een brandbrief op azc Crailo open te houden voor de opvang van vluchtelingen.