Ureterp is (bijna) uitgerookt

Zelf kreeg de huisarts in het afgelopen half jaar vijf patiënten per maand extra op haar spreekuur die hulp vroegen bij het stoppen met roken. Klinkt weinig, zegt verslavingsarts Van de Graaf, maar zijn vlugge rekensom stemt optimistisch: een gemiddelde Nederlander rookt veertien sigaretten op een dag. Dat zijn er 5.000 per jaar minder. Maar vooral: elke ex-roker trekt weer een paar familieleden en vrienden over de streep om ook te stoppen.



In het dorp noemen de meeste inwoners het streven van de dokter 'bewonderenswaardig' en 'nobel'. Maar ze zien de verstokte rokers niet overstag gaan. ,,Dan mot je kont yn e broek ha'', zegt Eeuwe de Jong (69) in plat Fries. Oftewel: dan moet je sterk in de schoenen staan. De ex-roker geeft zijn jongste zoon ook wel eens een preek over de gevaren van tabak, maar die luistert niet naar pa.



,,Iedereen moet gewoon lekker zijn eigen ding kunnen doen", vindt slager Willem Woudstra (37), die net een dik pak shag, Javaanse Jongens XL heeft gekocht bij de Primera. ,,Ik ga mensen met overgewicht toch ook niet aanspreken op hun eetgewoontes."



Huisarts Ter Veer vindt dat geen vergelijking. ,,Dat is wel iets anders dan tegen een obese persoon zeggen dat hij beter magere yoghurt kan kopen. Die calorieën waaien niet bij een ander de maag in, nicotine gaat wel jeugdige longen in."



,,Als je dan tóch wilt roken'', voegt verslavingsarts Van de Graaf toe, ,,doe het dan uit het zicht van de kinderen. Bijvoorbeeld wanneer ze in bed liggen. Stap daarna onder de douche en adem 200 keer in en uit. Meeroken zorgt er namelijk al voor dat er een genetische aanleg wordt geactiveerd."



Of de artsen hem een beetje hebben aangestoken, weet kroegbaas en fervent roker Sijmen van den Boogaard niet, maar hij steekt in elk geval geen sigaretje meer op als er een kind in de buurt is. Over stoppen met roken piekert hij niet. ,,Je mag tegenwoordig niks meer: geen suiker, rood vlees, sigaretten of drank. Zelfs van orale seks krijg je keelkanker. Wat is dan nog de lol in het leven?"