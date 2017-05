Je stuurt wat wangslijm op en krijgt er een vader voor terug

DNA-BANKENMiljoenen mensen sturen een buisje wangslijm naar dna-databanken. De een doet dat voor stamboom-onderzoek, de ander hoopt onbekende familieleden of zijn of haar biologische vader te vinden.

'IK HEB EEN ZUSJE GEVONDEN!!! (Sorry for being loud)'. In een appje 'schreeuwt' Ester de Lau (44) het heuglijke nieuws van de daken. Een jarenlange zoektocht naar halfbroers en -zussen die verwekt zijn door dezelfde anonieme spermadonor, heeft eindelijk resultaat.

,,Ik moest heel erg huilen. Ik heb er ineens een zusje bij. Ze heeft vijf kinderen, dus ik ben ook gelijk tante. We hebben met z'n tweeën voor de spiegel gestaan om te kijken of we op elkaar lijken.''

Oerwens

Quote Ik wilde weten of ik joods bloed heb, maar blijk voor 99,9 procent 'Europees' Ester de Lau Een buisje met wangslijm dat de zusjes naar de Amerikaanse databank Family Tree DNA stuurden, brengt Ester een stapje dichter bij een oerwens van veel donorkinderen: weten waar ze vandaan komen.



Ester weet alleen dat haar moeder in 1972 in de Amsterdamse kliniek van dokter Leo Swaab zwanger werd met hulp van een anonieme spermadonor. Een oproep in Spoorloos en een aanmelding bij de Fiom KID-DNA Databank leverden niks op. Daarom meldde ze zich aan bij drie Amerikaanse dna-databanken: Family Tree DNA, Ancestry en 23andMe.



Op de sites zijn wereldwijd miljoenen mensen aangemeld, die via hun dna op zoek zijn naar onbekende familieleden. Zo vond Ester inmiddels ook een tweede zus, via 23andMe. ,,Ze woont in de Verenigde Staten. Ik heb haar via Skype gesproken. Ze was een volslagen verrassing.''



Het principe is simpel. Je bestelt een dna-kit, neemt met een staafje wangslijm bij jezelf af, doet dat in een buisje en stuurt het per post terug naar het laboratorium in de Verenigde Staten. Het dna-profiel komt in de databank. Je krijgt informatie te zien over je etniciteit en medische achtergrond (23andMe), maar vooral ook met wie je een - vaak verre - familierelatie hebt. Ester: ,,Ik wilde bijvoorbeeld weten of ik joods bloed heb, want dan stam ik misschien af van dokter Swaab. Maar ik blijk voor 99,9 procent 'Europees' te zijn.''



Op basis van dna-matches bouwt Ester aan een uitgebreide stamboom om zo steeds dichter bij naaste familie te komen. Dat vereist uitgebreid speurwerk in archieven, puzzelen op namen, woonplaatsen en jaartallen, en veel engelengeduld. ,,Soms gaat de gedeelde stamboom vier generaties terug. Hoe meer dna je deelt, hoe betrouwbaarder de match. Ik zoek vooral naar mannen die begin jaren 70 in Amsterdam woonden.''

Unicum

Ester hoopt niet alleen broers of zussen te vinden, maar ook haar donorvader. Dat laatste is een unicum, maar het is Emi Stikkelman (32) een half jaar geleden gelukt. Met hulp van familiedetective Els Leijs vond ze haar biologische vader. ,,Els zei: we gaan je vader zeker vinden. Op het laatst werd het een obsessie. Ik was ervan overtuigd dat ik hem zou vinden.''

Emi had alleen een donorpaspoort, waarin onder meer stond dat de donor een psychologiestudent was met donkerblonde krullen. Via 23andMe vond ze een first cousin - iemand met gedeelde grootouders - maar die had een afgeschermd profiel. Uiteindelijk kwam ze uit bij een second cousin (gedeelde overgrootouders) in Australië.

Stamboom

Quote Ik hoef nu niet meer bij iedere 50-plusser te denken: zou hij mijn vader zijn? Emi Stikkelman Ze bouwde haar stamboom tot er uiteindelijk zes potentiële 'opa's' van vaderskant overbleven. In de almanak van de Universiteit Utrecht zocht ze op deze familienamen onder pyschologiestudenten uit 1983, het jaar waarin ze verwekt is. Toen was er nog maar één kandidaat over. Samen met haar halfzusje Maartje, die ze 7 jaar eerder vond, confronteerde ze hem ermee. Na een dna-test bleek hij inderdaad hun biologische vader te zijn.



,,Het creëert een rust die niet te omschrijven is'', vertelt Emi. ,,Ik hoef niet meer bij iedere 50-plusser te denken: zou hij het zijn? Het is fijn dat hij me als kind van hem erkent. Hij is getrouwd, maar heeft bewust geen kinderen. Hij schrok natuurlijk wel, en het is zoeken naar welke rol we willen en kunnen spelen in elkaars leven. Maar we hebben goed contact.''



Ester en Emi richtten met vier andere vrouwen onlangs Stichting Donor Detectives NL/BE op. Ze helpen andere donorkinderen via de dna-databanken in de zoektocht naar broers, zussen en donorvaders, en roepen zoveel mogelijk mensen op dna te sturen. ,,Hoe meer Nederlanders in de databases, hoe groter de kans dat we iemand vinden. Het is schrijnend dat het zo moet.''

Geschrokken

Donorkinderen krijgen geen enkele informatie en medewerking van klinieken en de Stichting Doorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB), die alle donoren en donorkinderen registreert. ,,Heel frustrerend. Als je voor 2004 bent geboren, heb je kennelijk het recht niet om te weten waar je vandaan komt.''

Bovendien blijkt de Fiom KID-DNA Databank matches te missen, zoals bij Ester en haar zus die zich al jaren geleden aanmeldden. Ester: ,,Fiom had ons in 2011 al kunnen matchen. Dat is niet gebeurd. Daar ben ik wel van geschrokken.''

Het Israëlische genealogiebedrijf MyHeritage biedt inmiddels ook dna-thuistesten aan. Fred Janssen (49) uit het Brabantse Den Dungen stuurde een wanguitstrijkje terug. Sindsdien besteedt hij zij vrije uren op internetfora, waar hij anderen helpt met het opsporen van onbekende familieleden.

,,Een paar jaar geleden hielp ik mijn vader met het uitpluizen van onze familiestamboom. Ik raakte binnen één avond verslaafd aan het speurwerk. Van al mijn grootouders heb ik zes voorgaande generaties in kaart kunnen brengen, en soms nog verder terug.''

Zijn motivatie voor de dna-test komt vooral voort uit een familieraadsel dat hem al jaren bezighoudt. ,,Vrouwen in mijn familie hebben voor Nederlanders een vrij donkere huidskleur. In de jaren 50 werden ze in de tram in Rotterdam soms zelfs uitgescholden voor 'nikkertjes'. Ik vermoed dat hun donkere kleur te maken heeft met de aanwezigheid van een Spaanse legerbasis in de buurt van Leerdam of Geldermalsen, waar mijn familie ooit woonde. Maar dat heb ik nooit vast kunnen stellen. Daar kom je alleen achter met een dna-test.''

Lucratieve markt

Met wereldwijd 90 miljoen gebruikers en 2,5 miljard stamboomprofielen is MyHeritage een van 's werelds grootste aanbieders van online genealogie. Het is een lucratieve markt. De gemiddelde gebruiker is 50-plus, vermogend en bereid veel tijd in stamboomonderzoek te steken.

De concurrentie is moordend, dus MyHeritage moet innoveren. Alleen een stamboom voldoet niet. Informatie uit de dna-testen is van belang voor de zogeheten stichterspopulatie: iemand wiens afkomst vele generaties terug te voeren is tot een bepaalde streek of bevolkingsgroep. Dat dna kan veel vertellen over de etnische en geografische herkomst van anderen

,,Het testen van dna is de toekomst van onderzoek naar familiegeschiedenissen'', denkt Gilad Japhet, directeur van MyHeritage. ,,Vijfduizend mensen uit stichterspopulaties in alle uithoeken van de wereld hebben onze dna-test gedaan. We reisden zelf naar de jungles van Zuid-Amerika tot de vlaktes van Oezbekistan om materiaal op te halen.''

Gevaren