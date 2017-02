Vader na misbruik: Ik had niet het besef dat het kwaad kon

Haar vader misbruikte haar vanaf haar zesde tot haar dertiende jaar in Dieren waar ze woonden. Omdat de man naar een psychiater ging en ze dachten dat het voorbij was, deden het meisje en haar moeder geen aangifte.



Tot de melding kwam dat de verdachte kinderporno in zijn bezit had in Doesburg waar hij naartoe verhuisd was. Er volgde een huiszoeking en zijn computer werd in beslag genomen. Niet alleen had hij honderdduizenden verboden afbeeldingen in zijn bezit en een filmpje van seksuele handelingen met zijn dochter. Hij bleek ook een veertien maanden oud kindje te hebben misbruikt door haar handje op zijn geslachtsdeel te leggen en daar foto’s van te maken.

Toen dit uitkwam, stapte de dochter naar de politie.,,Om meer slachtoffers te voorkomen”, zei ze gisteren in haar verklaring op de rechtbank in Arnhem.



De man, die vastzit en geen woonadres meer heeft in Doesburg, gaf alle aantijgingen toe. Het misbruiken van zijn dochter was ‘spelenderwijs’ begonnen. ,,Ik had niet het besef dat het kwaad kon.” Toen hij zich realiseerde dat hij te ver ging, durfde hij niets te zeggen uit angst zijn gezin kwijt te raken.



Het drong tot het meisje door dat er echt iets heel abnormaals aan de gang was toen een leerkracht op school vertelde over misbruik. Het verhaal kwam uit. Haar moeder bleek nooit iets te hebben gemerkt.

De verdachte zocht professionele hulp, maar vertelde de psychiater niet dat hij was begonnen voor het bevredigen van zijn pedofiele lustgevoelens kinderporno te gebruiken. Jarenlang kon hij daarmee doorgaan.,,Dit leek me het minst schadelijk”, zei hij gisteren.



Toen de afbeeldingen op zijn computer gevonden werden, bleken daar ook de foto’s van een kindje van kennissen van hem te zitten. Hij had de moeder van de baby in oktober 2015 naar het ziekenhuis gebracht. Het kindje sliep en hij beloofde op haar te letten. Terwijl de moeder naar haar afspraak ging, kon hij zijn opwinding niet bedwingen en maakte hij de belastende foto’s.

