Vader uit Twente doet wanhoopspoging om zijn zoon te vinden

Bijna 6.800 keer was het bericht gisteravond al gedeeld door Facebook-gebruikers. ‘Wie heeft mijn zoon Sebastijaan Jente gezien, of weet waar hij nu verblijft’, schrijft Gijs Sonnema op het sociale netwerk. Het is zijn laatste strohalm nu de politie, justitie, Interpol, de kinderbescherming en jeugdzorg niets voor hem kunnen doen. Sonnema: „Ik sta machteloos. Juridisch gezien is het geen ontvoering, maar mijn ex handelt wel strafbaar. Ze is met Sebastijaan van de aardbodem verdwenen toen ze zag aankomen dat ze het gezag over Sebastijaan met mij zou moeten delen. Dat idee kon ze niet verkroppen.”

Klussenbedrijf

In 2009 verhuist het stel vanuit Gorinchem naar Twente, omdat zijn ex een baan kan krijgen als directeur van MBO-college voor Gezondheidszorg aan het ROC van Twente in Hengelo. In Glane kopen Sonnema en zijn vriendin, met wie hij al sinds 1992 samen is, een huis.



Een jaar later raakt Sonnema zijn baan als kraanmachinist kwijt. Hij stelt zijn vrouw voor om voor de kleine Sebastijaan te zorgen. „Ze bleef er echter op aandringen dat ik weer een baan zou zoeken. Ik ben toen een klussenbedrijf begonnen. Terwijl ik bezig was mijn bedrijfje op te zetten, trok mijn schoonmoeder bij ons in om voor Sebastijaan te zorgen.” De komst van schoonmoeder zorgt voor wrijving. „Ze nam het heft in handen hier”, kijkt Sonnema terug. „Er ontstonden daardoor ook irritaties in onze relatie. In juli 2013 escaleerde dat. Na een woordenwisseling vertrok ze met Sebastijaan naar haar ouders in Weert.”

Motorclub

Niet lang daarna beslist de rechter dat Sonnema de gezamenlijke woning moet verlaten. Hij huurt een huis in Overdinkel en zijn ex en Sebastijaan trekken weer in de woning in Glane. In de tussenliggende periode is het huis enige tijd bewoond geweest door leden van een motorclub, die een groot deel van de inboedel – inclusief het echtelijke bed - via Marktplaats hebben verkocht.



De rechtbank bepaalt dat Sonnema zijn dan 3 jaar oude zoontje eens in de twee weken twee uur lang mag zien. „Dat moest gebeuren in het bijzijn van mijn schoonvader. Daar had ik me bij neer te leggen.” Het komt tot dertien bezoekjes tussen vader en zoon.

Vertrokken

Ze zien elkaar voor het laatst op 13 juli 2014. Daarna blijken zijn ex en Sebastijaan met de noorderzon vertrokken. Evenals Sonnema’s schoonouders, die de huur van hun woning in Weert hebben opgezegd. Aan collega’s van het ROC vertelt zijn ex, dat ze is mishandeld door haar ex-vriend en bang voor hem is. Sonnema: „Verzinsels. Ik heb haar en Sebastijaan geen haar gekrenkt.”



Sindsdien zoekt Gijs Sonnema vertwijfeld naar zijn zoon. „Ik ben zelfs in gesprek met John van den Heuvel van het programma Ontvoerd in gesprek. Hij haakte af, omdat Sebastijaan mogelijk in de VS verblijft, waar een zus van mijn ex woont.” Sonnema denkt echter dat zijn ex-vriendin nu met Sebastijaan in het Duitse-Nederlandse grensgebied verblijft. „Ze heeft vorig jaar in de regio Emmerich via internet bestellingen gedaan, waarvan ik in Glane de rekening bezorgd heb gekregen.”

Laatste strohalm