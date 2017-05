Vader van jihadbruid Laura Hansen: Ze is weer normaal

De vrouw vertrok volgens het OM rond 19 september vorig jaar samen met haar nu 27-jarige man en twee kinderen naar Irak. Ze werd direct aangehouden toen ze landde op Schiphol en zit nog altijd vast. De moeder van twee kinderen, Iman (4) en Abdullah (1), wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van deelname aan een terroristische organisatie in Syrië en/of Irak van 1 september 2015 tot en met 12 juli vorig jaar. Vader Eugene Hansen speelde een cruciale rol in de ontsnapping van de Haagse Laura Hansen uit het kalifaat. Hij betaalde er 10.000 euro voor aan tussenpersonen. Hij zegt niets te hebben geweten van haar vertrek. ,,Toen ze weg was, dachten we dat ze naar Mekka was. Het bleek Irak.” Hij stuurde Facebookberichtjes naar zijn dochter met de boodschap ‘ga daar weg, ze nemen je alles af, ga naar de grens!’ ,,We communiceerden versleuteld, want we waren bang dat anderen meelazen. Zoals haar man Ibrahim. We deden dat op advies van de Nederlandse politie”, aldus Hansen, die niet precies wist waar zijn dochter was. ,,Dat mocht ze niet zeggen.”

Radicalisering

Laura was een lastige puber, die uit huis werd geplaatst nadat haar ouders scheidden. ,,We hebben veel discussie gehad over haar bekering. Jeugdzorg liet haar begeleiden door een fanatieke moslim. Dat hielp niet echt. Ze ging vervolgens een hoofddoek dragen”, zegt Hansen tegen de rechter. ,,Ik was niet tegen haar beslissing om moslima te worden. Dat is haar keuze. Maar ik gruwelde wel van verdere radicalisering.”



Volgens Hansen is Laura, die zegt dat ze geen wapentraining volgde, ‘weer normaal’. ,, Ik zie de oude Laura nu weer terug. Ze speelde in de gevangenis in Vught zelfs Zwarte Piet voor de kinderen daar. In Syrië en Irak is ze erachter gekomen wat ze achter zich had gelaten, ze verveelde zich daar vooral. Daar is bewustwording gekomen. Ik denk dat het oprecht is. We hebben nu ook nog veel contact, ook al zit ze in de gevangenis. Ik ben bozer dan zij is over wat er nu gebeurt in de gevangenis.”



Het OM gelooft dat Laura in volle overtuiging met haar man naar het kalifaat is gegaan. Het bewijs daarvoor is dat Laura 2.000 euro opnam, ze spullen kocht bij Bever Zwerfsport en haar vader na twee weken appte dat het een 'bewuste keuze' was. ,,We leven hier voor Allah'', stuurde ze.