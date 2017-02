'Valentijnsdag samen? Grote kans dat we elkaar mislopen'

Het stel krijgt tot op de dag van vandaag reacties op hun bijzondere trouwdag. ,,We worden nog steeds af en toe herkend door reizigers. Het mooiste was misschien wel de kaart van een vrouw van 92 die ons feliciteerde, omdat ze alles via de tv had gevolgd. Dat was wel heel bijzonder."



Trudy en Robert blijken wat de liefde betreft de nuchterheid zelve. Hoewel Trudy nog even moet wennen aan haar extra achternaam, voelt getrouwd zijn volgens haar niet anders dan voorheen. En in plaats van te kiezen voor een overdadige huwelijksreis, ging het stel vlak na de bruiloft gewoon weer aan het werk. ,,We hadden ook niet zoveel vrije dagen meer over", licht Trudy toe. ,,Maar we hebben wel besloten om in juni nog even lekker samen weg te gaan."



Ook Valentijnsdag zal het stel niet uitbundig vieren dit jaar. Trudy: ,,Robert heeft de vroege dienst en ik de late. Grote kans dus dat we elkaar mislopen. Dat hoort er nu eenmaal bij in ons werk."