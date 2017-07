Valse claims bij reisverzekeringen verdubbeld

Volgens het Verbond van Verzekeraars is de stijging nooit zo groot geweest. Niet alleen jongeren tillen de reisverzekering. Wel is de stijging onder hen het grootst. Om de groeiende fraude een halt toe te roepen, gaan verzekeraars claims extra streng controleren. Het aantal onderzoeken naar verdachte vorderingen is de afgelopen maanden met 14 procent gestegen.



,,Bij reisverzekeringen zie je heel veel vormen van fraude’’, verklaart directeur van het Verbond van Verzekeraars Leo de Boer. ,,Vooral jongeren willen via een valse claim iets van hun vakantie ‘terugverdienen’.’’ Zo worden telefoons, geld en dure zonnebrillen zogenaamd gestolen. De Boer: ,,De Ray-Ban-zonnebril is het gesprek van de dag in verzekeringsland. Er worden meer Ray-Ban-zonnebrillen geclaimd, dan gemaakt.’’