Van Dam: geen extra belasting op vlees

,,Van het nut daarvan ben ik niet overtuigd'', aldus Van Dam. ,,Of een pakje kipfilet 2,20 euro kost of 2,50: maakt dat echt zo veel uit? In grote supermarkten kun je sinds een tijdje alleen nog maar varkensvlees kopen met een Beter Leven­ster van de Dierenbescherming. Dan kun je zeggen: dat is nog niet genoeg. Maar het is een betekenisvolle stap. En die wordt door de markt gemaakt. Als ik dat had willen afdwingen, had ik het nooit door de Tweede Kamer gekregen.''