Van der Laan: Ajaxfans hebben vertrouwen teruggewonnen

Supporters zorgden na afloop wel voor overlast op het Centraal Station van Amsterdam. ,,Het was extreem druk. Bovendien liepen mensen over het spoor en werd er hier en daar aan de noodrem getrokken. Dat helpt natuurlijk niet'', aldus een NS-woordvoerder. Gisteravond waren er ruim 120.000 mensen in de hoofdstad om de wedstrijd te volgen.



NS heeft zijn best gedaan om alle voetbalfans met de trein terug te vervoeren. ,,We hebben extra en langere treinen ingezet en treinen die volgens de dienstregeling klaar waren, hebben we toch nog ingezet.''