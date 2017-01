Van der Steur: Alert op hackers bij de verkiezingen

Treinverkeer blijft voorlopig nog ernstig ontregeld

13:05 Grote delen van Amsterdam en Zaandam hebben vanmorgen lange tijd zonder stroom gezeten. Het treinverkeer in Amsterdam blijft volgens de NS nog de hele dag ernstig ontregeld door de storing. Dit heeft gevolgen voor het treinverkeer in een groot deel van Nederland. In dit liveblog kan je de gebeurtenissen gedurende de dag teruglezen. Het blog is inmiddels gesloten. Het laden van het liveblog kan even duren.