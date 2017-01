Van der Steur en Rutte donderdag in debat over Teevendeal

In een boek van Nieuwsuur-verslaggever Bas Haan wordt een e-mail aangehaald waaruit blijkt dat op aandringen van toen nog VVD-Kamerlid Van der Steur bedragen uit concept-antwoorden op Kamervragen van toenmalig minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie over de Teevendeal werden geschrapt. Dat waren bedragen die de Kamer graag wilde weten.



Van der Steur schrijft in een brief dat hij als Kamerlid niet heeft voorgesteld om de passage over de bedragen te schrappen. ,,Ik heb mij afgevraagd waarom deze bedragen niet eerder aan de Kamer waren gemeld. Dat achtte ik zeer kwetsbaar''. Volgens de minister geeft ,,het dossier geen fraai beeld, er is veel fout gegaan, er zijn moeilijke debatten over gevoerd''. Hij laat verder weten dat hij er lessen uit heeft getrokken ,,niet alleen voor mijn rol als Kamerlid maar ook voor het ministerie''.