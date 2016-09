Van der Steur wil verbod op anonieme prepaidkaarten

,,We willen in Nederland niet achterblijven'', zegt Van der Steur tegen NOS. Een verbod, waartoe onze buurlanden al besloten, zou volgens de minister een belangrijke stap in de bestrijding van criminaliteit en terrorisme zijn. Prepaidkaarten blijven wel in de handel, maar altijd op naam van de koper.



Goede reden

Het is nog niet duidelijk wanneer het verbod op de anonieme kaarten ingaat. Ook roept een verbod vragen op in de Kamer. SP-Kamerlid Van Raak vindt dat de maatregel iedereen treft. Journalisten zouden, zo meent Van Raak, 'een goede reden' kunnen hebben om een prepaidkaart te gebruiken.



,,We moeten oppassen dat we het leven van gewone burgers niet onmogelijk maken'', zegt de SP'er. Een betere samenwerking van de geheime diensten acht hij belangrijker. Behalve naar een verbod op prepaidkaarten kijkt Van der Steur ook naar witwaspraktijken via cadeaukaarten of -bonnen.