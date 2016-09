Van een blijvende Arib tot vertrekkende crimefighters van de VVD

Zaterdag 10 september

Kamervoorzitter Khadija Arib wil door in de Tweede Kamer. De PvdA-nestor wil voorzitter blijven, een rol die ze volgens vriend en vijand goed vervult na de dramatische aftocht van Van Miltenburg.



Het CDA is met ruim duizend leden bijeen in Amsterdam-Noord om ideeën voor het verkiezingsprogramma op te doen. Een van de voorstellen die het CDA omarmd is dat er in een volgend kabinet een minister van Familie en Gezin moet komen. Sybrand Buma is in zijn nopjes met de grote opkomst en deelt en passant een sneer uit naar premier Rutte: diens 'pleur op' is een premier onwaardig, meent de CDA lijsttrekker. Bovendien staan er tegenover Ruttes stoere taal geen daden. ,,Dit is onnodig en het straalt onmacht uit", aldus Buma.



Maandag 12 september

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft nog geen keus gemaakt over zijn politieke toekomst. Hij heeft zich niet aangemeld voor de lijst, hoewel de deadline wel is verstreken. Maar dat zegt niets, hij mag er langer over nadenken dan andere PvdA'ers. In oktober hakt hij de knoop door of hij Diederik Samsom uitdaagt voor het lijsttrekkerschap.



Die avond veegt Asscher al wel de vloer aan met critici van zijn flexwet, tijdens een PvdA-bijeenkomst in Amsterdam. Partijen als D66 en MKB Nederland stellen dat de wet er juist voor zorgt dat er minder vaste contracten worden uitgedeeld, een geluid dat tijdens de verkiezingscampagne nog veel zal klinken. Onzin, stelt Asscher. Het is net als een rokende dikkerd die na een week gezond leven in de spiegel kijkt en denkt: het helpt niet.