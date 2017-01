Van Rijn trekt 100 miljoen extra uit voor betere verpleegzorg

Met de extra zak geld wil de staatssecretaris op Volksgezondheid inspringen op het manifest voor betere verpleeghuiszorg, waarmee Hugo Borst en Carin Gaemers vorig jaar naar buiten kwamen.



Van Rijn rekent op verwachte meevallers elders in de begroting, zegt een ingewijde. ,,Die moeten er dan ook wel komen, anders ontstaat er een probleem."



Officieel besluit

Het kabinet moet nog officieel een besluit over de maatregelen die Van Rijn op het oog heeft. Zo komen er goede kwaliteitseisen voor de verpleeghuiszorg en een personeelsnorm.



Een andere bron vertelt dat sommige verpleeghuizen een inhaalslag moeten maken. ,,Daar is dat geld voor, om extra personeel aan te trekken. Dat is slechts een eerste stap, daarmee is nog steeds niet alles klaar."



2 miljard

Om het manifest Scherp op Ouderenzorg van Hugo Borst en Carin Gaemers uit te kunnen voeren zijn 70.000 extra zorgmedewerkers en 1,5 tot 2 miljard euro nodig. Zo berekende branchevereniging voor zorgondernemers Actiz eerder.



Borst en Gaemers en overheidsorganisatie Zorginstituut Nederland pleiten voor twee professionele zorgverleners per groep van zes tot acht bewoners in alle verpleeghuizen. Actiz is voorstander van het principe van 'vier ogen, vier handen' en heeft de personele en financiële consequenties ervan doorgerekend.