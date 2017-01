Vanavond en vannacht kans op verraderlijke gladheid

In veel gebieden in het midden en oosten van het land is er sprake van 'vorst in de grond'. De toplaag van de bodem is tot een diepte van enkele centimeters bevroren, waardoor neerslag die op zo'n ondergrond valt kan gaan bevriezen. Omdat het gisteren en vandaag op een aantal plaatsen in het midden en oosten ruim boven nul is geweest, kan het zijn dat het allerbovenste laagje is ontdooit, maar het een centimeter dieper nog bevroren is. Ondanks dat het dus door opvriezing zeer lokaal glad kan worden; het is dus oppassen op de weg vanavond en vannacht.