Vandaag laatste zittingsdag proces Aydin C.

C., die tot dusver vooral zweeg, liet eerder tijdens het proces weten dat hij tot het laatste woord wilde wachten met het geven van een persoonlijke visie op de zaak. De verdediging liet hij aan zijn advocaten Robert Malewicz en Chana Grijsen over. Maar maandag meldde Malewicz dat het toch onzeker was of C. zijn laatste woord wilde benutten.



Voor C. de kans krijgt om te spreken, reageert het OM op het uitvoerige pleidooi dat Malewicz en Grijsen maandag hielden. Zij vroegen de rechters om C. op alle punten vrij te spreken. Zij stellen dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de 38-jarige Tilburger de dader niet is. Bovendien vinden ze dat een deel van het technische bewijs op onrechtmatige manier is verkregen.