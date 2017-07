Varkenshouder stalbrand omstreden: 'Hij lapt al jaren alle regels aan zijn laars'

Een paar jaar later was het in Duitsland ook raak. In maart 2004 deden Duitse rechercheurs een inval bij een bedrijf van de varkenshouder in de deelstaat Saksen-Anhalt. Zij troffen bloedende en dode biggen aan in de stallen. ,,Hij overtrad daar alle regels’’, zegt De Jonge. Het gevolg: de man kreeg een verbod op het houden van varkens en moest zijn bedrijven sluiten of verkopen. ,,Dat zou hier in Nederland ook moeten gelden, voor zulke notoire dierenwelzijnsschenders’’, stelt De Jonge.